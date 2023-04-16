Завершились съёмки четвёртого сезона сериала «Пацаны»
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Съёмки четвёртого сезона сериала «Пацаны» завершились. Шоураннер Эрик Крипке в посвящённом окончанию съёмок ролике не смог сдержать эмоций, а также назвал всех коллег «самой лучшей командой в мире».
Ролик, посвящённый завершению съёмок четвёртого сезона «Пацанов»
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Prime Video.
В Сети также опубликовали много ярких фотографий с актёрами, исполняющими главные роли.
Только что засняли самое безумное дерьмо, которое мы можем легально поставить на ваши экраны. Все эти фотографии многое говорят о четвёртом сезоне…
Фотографии со съёмок «Пацанов»
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Когда начнёт выходить четвёртый сезон «Пацанов», пока неизвестно. Скорее всего, премьера состоится в этом году.
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