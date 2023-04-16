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Утекли более двух часов геймплея Dead Island 2

Автор YouTube-канала DMCMaster опубликовал три ролика с более чем двумя часами игрового процесса Dead Island 2. В видео показано прохождение нескольких миссий, в которых герой убивает зомби самым разным оружием, а также поджигает и испепеляет врагов электричеством.

На момент написания новости правообладатель удалил два ролика, но один всё ещё доступен для просмотра.

Геймплей Dead Island 2

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Разработчики Dead Island 2 недавно опубликовали системные требования проекта. Для запуска проекта понадобится достаточно мощный компьютер с процессором Intel Core i7-7700HQ, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 и 10 ГБ оперативной памяти.

Для более комфортной игры понадобится ПК с процессором Intel Core i9-9900K, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 Super и 16 ГБ оперативной памяти.

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Релиз Dead Island 2 состоится 21 апреля на консолях и на ПК в Epic Games Store.