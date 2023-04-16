Чарли Кокс — на новых фото со съёмок «Сорвиголовы: Рождённый заново»

В Нью-Йорке продолжаются съёмки супергеройского шоу «Сорвиголова: Рождённый заново». Папарацци снова поймали в свои объективы Чарли Кокса, который в образе слепого адвоката Мэтта Мёрдока общается с одним из персонажей, сидя на лавочке, а также идёт по одной из улиц города.

Актёр Винсент Д'Онофрио в «Рождённом заново» снова сыграет злодея Уилсона Фиска. Недавно в своём «твиттере» он написал, что был «взволнован» съёмками одной «напряжённой» сцены с двумя коллегами по съёмочной площадке.

Такой невероятный актёрский состав и съёмочная группа. Только вчера завершили большую сцену, было так интенсивно и прекрасно работать с двумя другими актёрами. Ух ты. Нам всем есть чего ждать.

Фотографии со съёмок сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Дата премьеры «Сорвиголовы: Рождённый заново» не объявлена. Ожидается, что шоу выйдет весной 2024 года.