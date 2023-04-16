В новой игре от авторов Genshin Impact зарегистрировалось 10 млн человек

26 апреля на ПК в Epic Games Store и на мобильных платформах выйдет ролевое приключение Honkai: Star Rail. Игру разработали авторы нашумевшей Genshin Impact — студия HoYoverse. Аудитории явно интересен новый проект — в нём уже зарегистрировалось более 10 млн геймеров. Их количество к релизу может ещё заметно увеличиться.
Авторы также объявили, что если сделать ретвит записи о достижении 10 млн регистраций в «Твиттере» до 25 апреля, то есть шанс выиграть подарочную карту на $ 100. Приз могут получить 20 счастливчиков.
Фото: HoYoverse
Honkai: Star Rail — космическая фэнтезийная ролевая игра, посвящённая «путешествиям по неизведанным мирам». Игра сочетает в себе элементы фэнтези с мифами и легендами, интегрированными в космическую научную фантастику. Разработчики обещают удивить игроков проработанной боевой системой, большим открытым миром и захватывающим сюжетом.
Помимо Honkai: Star Rail, китайские разработчики также трудятся над Zenless Zone Zero — ролевым экшеном, действие которого происходит в мире после апокалипсиса.
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