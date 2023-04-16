Пять самых провальных фильмов 2022 года
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Журналисты издания Deadline презентовали топ-5 самых провальных в финансовом плане фильмов 2022 года. Первое место занял мультфильм Disney «Странный мир». Его убыток составил $ 152 млн. Комедийный детектив Дэвида О. Расселла «Амстердам» ушёл в минус на $ 108 млн, а диснеевский «Базз Лайтер» — на $ 106 млн.
Также сообщается, что экшен «Двойная петля» недосчитался $ 89 млн, а «Вавилон» Дэмьена Шазелла, который получил «Золотой глобус» за лучший саундтрек, понёс убытки в размере $ 87 млн.
Топ-5 самых провальных фильмов 2022 года
- «Странный мир» — убыток $ 152 млн
- «Амстердам» — убыток $ 108 млн
- «Базз Лайтер» — убыток $ 106 млн
- «Двойная петля» — убыток $ 89 млн
- «Вавилон» — убыток $ 87 млн
Недавно актёр Николас Кейдж стал гостем «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», где артист назвал пять лучших, по его мнению, фильмов с собой в главной роли.
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