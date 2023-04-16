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Звезду The Last of Us Педро Паскаля сравнили с грибами

Звезду The Last of Us Педро Паскаля сравнили с грибами
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Пользовательница «Твиттера» под ником Amanda нашла в фотографиях Педро Паскаля — звезды сериалов The Last of Us и «Мандалорец» — явное сходство с грибами. Поэтому она решила отразить это сходство в треде под названием «Педро Паскаль в роли грибов».

Тред «Педро Паскаль в роли грибов»

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По данным издания Variety, Педро Паскаль в первом сезоне сериала The Last of Us получил за каждый эпизод $ 600 тыс. То есть суммарно за девять серий он заработал на роли Джоэла $ 5,4 млн. Выяснилось, что исполнительница роли Элли — Белла Рамзи — получила за каждый эпизод лишь $ 70 тыс. — суммарно за сезон $ 630 тыс.

Многие фанаты, узнав о зарплатах Беллы и Педро, начали критиковать HBO за дискриминацию Беллы. Потому что и Джоэл, и Элли — главные герои шоу. Но некоторые поклонники оправдывают авторов, ссылаясь на то, что Паскаль более опытный актёр, а Рамзи, по сути, только начинает свою карьеру.

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