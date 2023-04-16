Блогер показал ремейк Resident Evil 4 с классической камерой

Автор YouTube-канала Cycu1 поделился 13-минутным роликом, в котором показан игровой процесс ремейка Resident Evil 4 с классической фиксированной камерой, которая была в первых трёх частях хоррор-цикла, а также в нескольких спин-оффах.
Автор записал геймплей на ПК с видеокартой RTX 4080. Он заявил, что сам не создал мод, добавляющий в игру такую камеру. Он надеется, что его сделают какие-нибудь талантливые моддеры.
Геймплей ремейка Resident Evil 4 с классической фиксированной камерой
Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Capcom.
В начале апреля на актрису Лили Гао, которая озвучила Аду Вонг в ремейке Resident Evil 4, набросились агрессивные фанаты, утверждающие, что она испортила любимого персонажа.
После этой волны агрессии девушка удалила свои аккаунты из социальных сетей и никак не реагировала на оскорбления и угрозы, и лишь недавно она обратилась к фанатам. По словам Гао, людям пора перестать проявлять расизм и понять, что каждый человек уникален.
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