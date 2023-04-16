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Американ Макги призвал фанатов успокоиться после отмены третьей American McGee's Alice

Американ Макги призвал фанатов успокоиться после отмены третьей American McGee's Alice
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7 апреля геймдизайнер Американ Макги заявил, что третьей части American McGee's Alice не будет. Electronic Arts внимательно изучала предложение разработчика, проводила собственные анализы бренда, но в итоге не взялась за издательство и поддержку новой части. Совсем недавно разработчик попросил своих фанатов, которые, очевидно, расстроились из-за отмены, «уважать его решение двигаться дальше».

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Я повторюсь — понимаю, как тяжело это решение для многих из вас. И я чувствую те же боль и гнев. И я понимаю, что многие сейчас задаются вопросами в духе «А что мы можем сделать?». Трудно это признать, но рано или поздно придётся — эта ситуация вышла из-под контроля.

Макги подчеркнул, что он, фанаты и его коллеги сделали всё возможное, чтобы EA дала новой части American McGee's Alice зелёный свет. Но издатель решил поступить по-своему. По его словам, лучшее решение в этой ситуации для него и его аудитории — двигаться дальше.

Во франшизе American McGee’s Alice есть две игры. Последняя, Alice: Madness Returns, вышла в 2011 году.

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