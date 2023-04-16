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Джордж Мартин поделился первыми деталями «Рыцаря семи королевств» — приквела «Игры престолов»

Джордж Мартин рассказал о сериале «Рыцарь семи королевств» — приквеле «Игры престолов»
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Джордж Мартин опубликовал большую запись в своём блоге, в которой рассказал о «Рыцаре Семи королевств: Межевой рыцарь» — новом сериале HBO и ещё одном приквеле «Игры престолов». Шоу будет основано на серии книг «Повести о Дунке и Эгге», которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, а основные события развернутся за 90 лет до основного сериала.

В своей записи Мартин подтвердил, что HBO начала работу над проектом совсем недавно, однако у авторов уже готов сценарий первого эпизода. Всего в первый сезон должно войти шесть серий, но если холдинг сочтёт шоу успешным, то оно получит продолжение. Последующие сезоны вновь будут отталкиваться от книг — «Верного меча» и «Таинственного рыцаря».

При этом Мартин хотел бы продолжить историю Дунка и Эгга, однако впереди его ждёт финал цикла «Песнь льда и пламени». Писатель отметил, что, может быть, в свободное время от написания основной саги уделит время старым друзьям, однако думать об этом пока рано.

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