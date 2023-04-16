«Джон Уик 4» собрал $ 349 млн и стал самым успешным фильмом в серии

Спустя три недели проката «Джон Уик 4» продолжает собирать достойную кассу во всём мире. Лента преодолела отметку сборов в $ 349 млн и стала самым успешным фильмом во франшизе. Ранее рекорд удерживала третья часть серии — $ 328 млн.

Мировые кассовые сборы серии фильмов «Джон Уик»

«Джон Уик» — $ 86 млн

«Джон Уик 2» — $ 171 млн

«Джон Уик 3» — $ 328 млн

«Джон Уик 4» — $ 349 млн

Тем временем в России «Джон Уик 4» уже давно поставил рекорд франшизы: сборы в стране превысили 743 млн рублей. Фильм с Киану Ривзом уступает только сверхуспешному «Чебурашке», который в новогодний период собрал больше 7 млрд рублей.

Киностудия Lionsgate очень довольна показателями ленты и уже задумывается о создании продолжения, а уже этой осенью зрителей ждёт приквел основной франшизы — сериал «Континенталь».