Авторы Mortal Kombat 11 заработали на игре более $ 500 млн
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Mortal Kombat — самая популярная файтинг-франшиза, в которой выпустили более десятка игр. Недавно в аккаунте бывшего глобального бренд-менеджера Warner Bros. Entertainment. Мэтта Уэлша появилась информация о том, что 11-я часть принесла авторам более $ 500 млн.
В 2021 году сообщалось о 12 млн проданных копий проекта. С тех пор, предполагает издание Insider Gaming, эта цифра выросла и достигла 15 млн копий. Франшиза Mortal Kombat намного популярнее своих конкурентов в лице Tekken, Street Fighter и других файтингов.
Фото: LinkedIn
Mortal Kombat 11 вышла в 2019 году и получила высокие оценки как от критиков, так и от геймеров.
Напомним, Mortal Kombat 12 должна выйти до конца этого года. Других деталей проекта нет.
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