Блогер BadComedian высмеял рекламу фильма «Вызов» на Госуслугах
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Известный блогер и кинокритик Евгений BadComedian Баженов в своём телеграм-канале поделился мнением по поводу рекламы отечественного фильма «Вызов» на портале Госуслуги.
Блогер высмеял попытки государства рекламировать ленту и пошутил, что именно такой способ маркетинга создатели ленты считают креативным.
Запустить спам-рассылку через админресурс — воистину гении маркетинга. Именно это и есть «неординарный и креативный шаг». Следующий креатив для увеличения сборов какой будет? Школьников в кинотеатры загоните?
О какой именно рекламе фильма идёт речь, можно увидеть на скриншоте ниже. В ней говорится о самой картине, о том, что её сняли в космосе, а также предлагается купить билет на сеанс в кино.
Фото: Госуслуги
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