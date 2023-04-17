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Морган Фриман: термин «афроамериканец» для меня оскорбителен

Морган Фриман: термин «афроамериканец» для меня оскорбителен
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Известный актёр Морган Фриман в недавнем интервью газете The Times поразмышлял на тему расизма и оскорблений темнокожих людей. По словам Фримана, даже слово «афроамериканец» для него оскорбительное.

Как отметил Фриман, проводимый Месяц чёрной истории в США и Канаде для него тоже оскорбителен, поскольку актёру не нравится само название подобного мероприятия.

Месяц чёрной истории — это оскорбление. Вы что, собираетесь сократить мою историю до месяца? Ещё «афроамериканец». Это тоже для меня оскорбление. Я не подписываюсь под этим словом. Темнокожих людей называли по-разному, но все используют «афроамериканец». Что это значит? Большинство темнокожих — полукровки. И ещё вы говорите об Африке так, будто это страна, хотя это континент, как и Европа.

Также актёр отметил, что наличие всё более разнообразных лиц в кино и сериалах, в том числе азиатов и представителей разных меньшинств, радует его.

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