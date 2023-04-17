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За начало года в России увеличился спрос на смартфоны

За начало года в России увеличился спрос на смартфоны
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По информации газеты «Известия», спрос на смартфоны в России в первом квартале 2023 года вернулся к уровню начала 2022-го. Об этом газете сообщила сеть «М.Видео-Эльдорадо».

По данным ритейлера, в январе-марте текущего года в России было куплено 6,5 млн аппаратов, что сопоставимо с уровнем 2022 года за тот же период. А вот средний чек на смартфоны по сравнению с аналогичным периодом 2022-го сократился на 23%, до 22 тыс. рублей. Это объясняется тем, что люди стали отдавать предпочтение бюджетным гаджетам.

Спрос на бренды из Китая в количественном выражении увеличился на 42% относительного прошлого года, а их совокупная доля оказалась более 70%. Увеличению интереса к китайским производителям способствует разнообразие в ассортименте под запросы различной аудитории, появление новинок, широкая доступность устройств, рост доверия и узнаваемости новых брендов.

Отмечается, что самым популярным производителем в России в начале 2023 года стала Xiaomi. На втором месте расположилась компания Realme, далее следуют Samsung и Apple.

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