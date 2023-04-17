Шутер Warface разделят для России и западных стран

Компании Astrum Entertainment и ушедшая из страны MY.GAMES договорились о разделении прав на популярный отечественный шутер Warface. Первая будет поддерживать игру в России, а вторая сможет создать новый проект на основе полученного исходного кода и развивать её на международном уровне.

В Astrum подтвердили, что в российской версии Warface будут собственные дорожные карты, обновления и другой уникальный региональный контент. Шутер останется в лаунчере VK Play, тогда как международная версия экшена будет доступна в Steam и Epic Games Store.

Как сообщают собеседники издания «Коммерсантъ», разделение бренда позволит Astrum в перспективе сотрудничать с государством в обмен на господдержку. Ради этого в шутер могут добавить символики спецподразделений и «актуальные политические сюжеты.