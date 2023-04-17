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В США готовят закон об ограничениях для нейросетей и искусственного интеллекта

В США готовят закон об ограничениях для нейросетей и искусственного интеллекта
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Издание PC Gamer обратило внимание, что в США обеспокоены тем, как быстро развивается искусственный интеллект. Власти страны уже начали работу над ограничениями для ИИ.

Отмечается, что Министерство торговли США начало процесс разработки принципов для обеспечения того, чтобы системы искусственного интеллекта не заходили слишком далеко в своём развитии.

Ответственные системы искусственного интеллекта могут принести огромную пользу, но только если мы учтём их потенциальные последствия и вред. Чтобы эти системы полностью раскрыли свой потенциал, компании и потребители должны им доверять.

По словам Министерства торговли, выпускать на рынок что-то можно лишь в том случае, если будет уверенность в полной безопасности этого продукта. С ИИ этот вопрос пока спорный, и именно поэтому нужно урегулирование.

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