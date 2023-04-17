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Скоро актриса Ана де Армас станет гражданкой США

Скоро актриса Ана де Армас станет гражданкой США
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Недавно известная актриса Ана де Армас посетила шоу Saturday Night Live. Перед началом самого интервью актриса подготовила вступительную речь, на которой поделилась некоторыми деталями своей жизни.

Ана рассказала, что уже через три недели она получит гражданство в США. В своей речи она поблагодарила отца и репетитора по английскому языку.

Я говорю по-английски. Но я не говорила, когда приехала в США. А родилась я на Кубе. Мне было 26, и я выучила английский так же, как и все, кто приезжает в эту страну — посмотрев сериал «Друзья».

Видео доступно на YouTube-канале Saturday Night Live. Права на видео принадлежат Saturday Night Live.

Ана де Армас получила известность благодаря лентам «Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи», «Не время умирать» и «Блондинка».

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