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В России снимут фильмы о поэтах Владимире Маяковском и Корнее Чуковском

В России снимут фильмы о поэтах Владимире Маяковском и Корнее Чуковском
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Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», киностудия имени Максима Горького готовится к производству полнометражных фильмов о советских писателях: Владимире Маяковском и Корнее Чуковском.

Фильм о Владимире Маяковском расскажет об отношениях писателя с Лилей Брик во время съёмок немого фильма «Закованная фильмой». Картину о Корнее Чуковском посвятят написанию его первой детской поэмы — «Крокодил», которую автор написал в относительно юном возрасте.

Как рассказали в пресс-службе студии, оба фильма не будут «классическими байопиками». Судя по всему, в лентах могут быть и вымышленные элементы, как в недавнем сериале «Король и Шут». У картин пока нет точной даты выхода — судя по всему, их премьеру точно не стоит ждать в этом году.

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