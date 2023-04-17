Бенедикт Камбербэтч сыграет в сериале How to Stop Time человека, который живёт веками
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Кинокомпании Studiocanal и SunnyMarch договорились о совместном производстве сериала How to Stop Time («Как остановить время») по одноимённому роману Мэтта Хейга. Главную роль в шоу исполнит Бенедикт Камбербэтч, известный по «Шерлоку» и «Доктору Стрэнджу».
Сериал будет состоять из шести эпизодов и расскажет об учителе истории Томасе Хазарде, который родился в XV веке и на момент событий книги прожил уже более 600 лет из-за редчайшего заболевания. В какой-то момент персонаж обнаруживает, что стал частью некоего секретного конфликта, продолжающегося веками.
Шоураннером «Как остановить время» выступит шведский постановщик Томас Альфредсон, работавший над фильмом «Шпион, выйди вон!» У сериала пока нет точной даты премьеры.
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