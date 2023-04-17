Вышел релизный трейлер зомби-экшена Dead Island 2
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Dambuster Studios выпустила финальный трейлер Dead Island 2, в котором показала основные особенности зомби-экшена. Релиз игры состоится уже 21 апреля на ПК в Epic Games Store, а также на консолях PlayStation и Xbox.
Видео доступно на YouTube-канале Dead Island. Права на видео принадлежат Deep Silver.
Действие Dead Island 2 развернётся в Лос-Анджелесе спустя 10 лет после событий первой части. Сюжет игры посвящён группе выживших людей, устойчивых к вирусу, — они стараются освободить город от мертвецов.
Многострадальную Dead Island 2 анонсировали ещё в 2014 году — тогда за разработку отвечала студия Yager Development. После этого проект переходил из рук в руки, пока за создание не взялась Dambuster Studios, авторы Homefront: The Revolution.
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