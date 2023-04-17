Сериал «Идол» с певцом The Weeknd и Лили-Роуз Депп стартует 4 июня

HBO опубликовала новый трейлер сериала «Идол», главные роли в котором сыграли певец Эйбел The Weeknd Тесфайе и Лили-Роуз Депп — дочь Джонни Деппа. Шоу стартует уже 4 июня в онлайн-кинотеатре Max, в первый сезон войдёт шесть эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO

Сюжет «Идола» расскажет о молодой поп-исполнительнице, которая после нервного срыва знакомится с загадочным владельцем ночного клуба, оказывающимся лидером культа.

«Идол» — один из самых проблемных сериалов для HBO. Шоу отправили на пересъёмки в апреле 2022 года из-за того, что певцу The Weeknd не понравилась «женская перспектива» будущего проекта. Какие именно изменения внесли в грядущий сериал, точно неизвестно.