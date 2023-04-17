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Стартовали съёмки сериала про Наклза из «Соника в кино»

Стартовали съёмки сериала про Наклза из «Соника в кино»
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17 апреля Paramount начала полноценное производство сериала про Наклза — спин-оффа серии фильмов «Соник в кино». К своей роли вернулся Идрис Эльба («Лютер»), а Адам Палли («Железный человек 3») сыграет его ученика Уэйда Уиппла.

Фото: Paramount

К работе над сериалом подключился Джефф Фаулер — режиссёр полнометражных «Соников». Действие проекта развернётся между второй и третьей частями серии и будет в основном посвящено красному ежу Наклзу. У шоу пока нет точной даты выхода, однако оно должно выйти до конца 2023 года.

Триквел «Соника в кино» тем временем заявлен на 20 декабря 2024 года. Судя по всему, для понимания сюжета продолжения нужно будет знать хотя бы базовые события грядущего сериала. Впрочем, авторы наверняка подумают и о тех, кто пропустит спин-офф.

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