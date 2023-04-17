Стартовали съёмки сериала про Наклза из «Соника в кино»

17 апреля Paramount начала полноценное производство сериала про Наклза — спин-оффа серии фильмов «Соник в кино». К своей роли вернулся Идрис Эльба («Лютер»), а Адам Палли («Железный человек 3») сыграет его ученика Уэйда Уиппла.
Фото: Paramount
К работе над сериалом подключился Джефф Фаулер — режиссёр полнометражных «Соников». Действие проекта развернётся между второй и третьей частями серии и будет в основном посвящено красному ежу Наклзу. У шоу пока нет точной даты выхода, однако оно должно выйти до конца 2023 года.
Триквел «Соника в кино» тем временем заявлен на 20 декабря 2024 года. Судя по всему, для понимания сюжета продолжения нужно будет знать хотя бы базовые события грядущего сериала. Впрочем, авторы наверняка подумают и о тех, кто пропустит спин-офф.
- 17 апреля 2023
-
19:27
-
19:07
-
18:36
-
18:16
-
18:00
-
17:39
-
17:20
-
17:07
-
16:41
-
16:12
-
15:48
-
15:25
-
15:01
-
14:57
-
14:24
-
14:12
-
13:44
-
13:11
-
13:10
-
12:41
-
12:36
-
12:02
-
11:33
-
10:43
-
10:06
-
09:30
-
08:36
-
08:29
- 16 апреля 2023
-
21:38
-
20:31
-
18:32
-
18:14
-
17:33
-
16:50
-
16:01