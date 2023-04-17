WB анонсировала Harry Potter: Quidditch Champions — игру про квиддич по «Гарри Поттеру»

Warner Bros. Discovery внезапно представила Harry Potter: Quidditch Champions — новую игру по вселенной «Гарри Поттера». Как понятно из названия, она будет посвящена сетевой игре в квиддич.

Видео доступно на YouTube-канале Multiplayer.it. Права на видео принадлежат Warner Bros. Discovery

За разработку отвечает Unbroken Studios — студия называет Quidditch Champions полноценной игрой, а не дополнением или небольшим сторонним проектом. Как рассказали авторы, в будущем проекте пользователи смогут участвовать в онлайн-матчах и соревноваться в различных многопользовательских режимах.

Harry Potter: Quidditch Champions создают для ПК и консолей, однако точного списка платформ и примерной даты выхода у игры пока нет. До релиза проекта авторы проведут несколько закрытых тестирований, на участие в которых уже можно подать заявку. В России доступ к тестированию недоступен.