WB анонсировала Harry Potter: Quidditch Champions — игру про квиддич по «Гарри Поттеру»

Warner Bros. Discovery внезапно представила Harry Potter: Quidditch Champions — новую игру по вселенной «Гарри Поттера». Как понятно из названия, она будет посвящена сетевой игре в квиддич.
Видео доступно на YouTube-канале Multiplayer.it. Права на видео принадлежат Warner Bros. Discovery
За разработку отвечает Unbroken Studios — студия называет Quidditch Champions полноценной игрой, а не дополнением или небольшим сторонним проектом. Как рассказали авторы, в будущем проекте пользователи смогут участвовать в онлайн-матчах и соревноваться в различных многопользовательских режимах.
Harry Potter: Quidditch Champions создают для ПК и консолей, однако точного списка платформ и примерной даты выхода у игры пока нет. До релиза проекта авторы проведут несколько закрытых тестирований, на участие в которых уже можно подать заявку. В России доступ к тестированию недоступен.
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