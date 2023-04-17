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Разработка Diablo 4 завершена — игра «ушла на золото»

Разработка Diablo 4 завершена — игра «ушла на золото»
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Bliizzard объявила в своих соцсетях о завершении разработки Diablo 4. Разработчики подтвердили, что создание игры завершено и в ближайшее время начнётся производство дисков с проектом — это случилось спустя три года и семь месяцев после анонса осенью 2019 года.

Diablo 4 — четвёртая часть культовой серии экшен-RPG. Действие квадриквела разворачиваются спустя 60 лет после событий третьей части — после того, как миллионы людей были убиты действиями Высоких Небес и Пылающего Ада. Сюжет будет во многом посвящён Лилит, прародительнице человечества и дочери Мефисто.

Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры начнут играть на четыре дня раньше — 2 июня. Ранее авторы проекта похвастались отличной оптимизацией экшена на консолях Xbox.

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