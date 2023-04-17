Съёмки фильма «Мортал Комбат 2» начнутся в июне

Инсайдеры сообщили первые подробности о продолжении фильма «Мортал Комбат», который стал перезапуском дилогии «Смертельная битва» (1995 и 1997 годы выпуска).
По данным Geek Vibes Nation, съёмки ленты «Мортал Комбат 2» начнутся в июне этого года в Австралии и завершатся в сентябре. Когда планируется премьера фильма в кинотеатрах, пока не сообщается.
Новый вариант фильма по одноимённой серии файтингов вышел в 2021 году. Критики приняли «Мортал Комбат» довольно холодно, однако фанаты оценили картину намного выше — 54% против 86% на сайте Rotten Tomatoes.
Тогда актёр Джо Таслим (Саб-Зиро) рассказывал, что подписал контракт ещё на четыре фильма по Mortal Kombat, если первый будет успешным.
В январе 2022 года появились первые слухи о продолжении, сценаристом был назначен Джереми Слейтер («Фантастическая четвёрка» 2015 года, «Изгоняющий дьявола», «Академия Амбрелла»).
- 18 апреля 2023
-
00:14
- 17 апреля 2023
-
23:57
-
23:44
-
23:26
-
22:56
-
21:31
-
20:52
-
20:36
-
20:13
-
19:51
-
19:27
-
19:07
-
18:36
-
18:16
-
18:00
-
17:39
-
17:20
-
17:07
-
16:41
-
16:12
-
15:48
-
15:25
-
15:01
-
14:57
-
14:24
-
14:12
-
13:44
-
13:11
-
13:10
-
12:41
-
12:36
-
12:02
-
11:33
-
10:43
-
10:06