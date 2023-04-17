Съёмки фильма «Мортал Комбат 2» начнутся в июне

Инсайдеры сообщили первые подробности о продолжении фильма «Мортал Комбат», который стал перезапуском дилогии «Смертельная битва» (1995 и 1997 годы выпуска).

По данным Geek Vibes Nation, съёмки ленты «Мортал Комбат 2» начнутся в июне этого года в Австралии и завершатся в сентябре. Когда планируется премьера фильма в кинотеатрах, пока не сообщается.

Новый вариант фильма по одноимённой серии файтингов вышел в 2021 году. Критики приняли «Мортал Комбат» довольно холодно, однако фанаты оценили картину намного выше — 54% против 86% на сайте Rotten Tomatoes.

Тогда актёр Джо Таслим (Саб-Зиро) рассказывал, что подписал контракт ещё на четыре фильма по Mortal Kombat, если первый будет успешным.

В январе 2022 года появились первые слухи о продолжении, сценаристом был назначен Джереми Слейтер («Фантастическая четвёрка» 2015 года, «Изгоняющий дьявола», «Академия Амбрелла»).