«Русалочка» с Холли Бейли станет самым продолжительным ремейком Disney
Поделиться
Стала известна точная продолжительность новой версии «Русалочки» — согласно информации на AMC Theatres, фильм будет идти 2 часа 15 минут.
Таким образом, лента ставит новый рекорд по длительности ремейка от Disney. Ранее достижение принадлежало фильму «Круэлла» 2021 года — авторы уложили ленту в 134 минуты, что всего на минуту короче «Русалочки».
Примечательно, что оригинальный мультфильм 1989 года выхода был ощутимо короче: лишь 83 минуты. Это связано в том числе и с добавлением новых песен от Лин-Мануэля Миранды («Моана», «Энканто»).
Премьера новой «Русалочки» состоится в кинотеатрах 26 мая 2023 года. При этом часть пользователей относится к релизу со скепсисом из-за выбора на роль Ариэль темнокожей актрисы Холли Бейли.
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
00:14
- 17 апреля 2023
-
23:57
-
23:44
-
23:26
-
22:56
-
21:31
-
20:52
-
20:36
-
20:13
-
19:51
-
19:27
-
19:07
-
18:36
-
18:16
-
18:00
-
17:39
-
17:20
-
17:07
-
16:41
-
16:12
-
15:48
-
15:25
-
15:01
-
14:57
-
14:24
-
14:12
-
13:44
-
13:11
-
13:10
-
12:41
-
12:36
-
12:02
-
11:33
-
10:43
-
10:06
Партнерский контент