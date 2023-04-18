Для экранизации «Лило и Стича» нашли ещё одного актёра

По данным издания Hollywood Reporter, Disney определилась с ещё одним актёром, который примет участие в фильме «Лило и Стич».

Кахиау Мачадо в экранизации мультфильма сыграет Дэвида Кавену — это парень Нани, сестры Лило, который тоже знает об инопланетянах на Гавайях. Примечательно, что у самого актёра пока не было громких ролей.

Ранее тот же источник сообщал, что роль главной героини в новой версии «Лило и Стича» досталась Майе Кеалохе (для неё это тоже станет дебютом в большом кино), а её сестру Нани сыграет Сидни Агудонг.

Оригинальный мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году и быстро привлёк большое количество зрителей. Теперь же Disney задумался над «живым» исполнением этой истории — однако у экранизации пока нет даже примерной даты выхода.