Нейросеть показала российских стримеров в виде персонажей Fortnite

Канал стримерского объединения Gamers Club показал арты популярных российских стримеров, которых искусственный интеллект представил в стилистике игры Fortnite.

В подборку попали образы Алины Рин, Ярослава NS Кузнецова, Александра VooDooSh Шальчинова и других известных представителей русскоязычного Twitch. Авторы также поинтересовались у подписчиков, каких стримеров они хотели бы увидеть во второй части подборки.

Игорь Guit88man Фролов

Фото: Gamers Club

Александр VooDooSh Шальчинов

Фото: Gamers Club

Сергей Nuke73 Редфилд

Фото: Gamers Club

Ярослав NS Кузнецов

Фото: Gamers Club

Алина AlinaRinRin

Фото: Gamers Club

Михаил UncleBjorn Левенко

Фото: Gamers Club

Ранее нейросеть Midjourney показала, как могли бы выглядеть персонажи киновселенной Marvel (Доктор Стрэндж, Человек-паук и другие), если бы они жили в XIX веке.