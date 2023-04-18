Нейросеть показала российских стримеров в виде персонажей Fortnite
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Канал стримерского объединения Gamers Club показал арты популярных российских стримеров, которых искусственный интеллект представил в стилистике игры Fortnite.
В подборку попали образы Алины Рин, Ярослава NS Кузнецова, Александра VooDooSh Шальчинова и других известных представителей русскоязычного Twitch. Авторы также поинтересовались у подписчиков, каких стримеров они хотели бы увидеть во второй части подборки.
Игорь Guit88man Фролов
Фото: Gamers Club
Александр VooDooSh Шальчинов
Фото: Gamers Club
Сергей Nuke73 Редфилд
Фото: Gamers Club
Ярослав NS Кузнецов
Фото: Gamers Club
Алина AlinaRinRin
Фото: Gamers Club
Михаил UncleBjorn Левенко
Фото: Gamers Club
Ранее нейросеть Midjourney показала, как могли бы выглядеть персонажи киновселенной Marvel (Доктор Стрэндж, Человек-паук и другие), если бы они жили в XIX веке.
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