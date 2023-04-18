Режиссёр «Джона Уика» назвал актёров, с которыми бы хотел поработать в рамках франшизы
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Режиссёр серии фильмов «Джон Уик» Чад Стахелски рассказал The Direct, что у него есть большой список актёров, которых он бы хотел увидеть в этой киновселенной.
Среди них — Киллиан Мёрфи, Колин Фаррелл, Шарлиз Терон и Мишель Йео.
Первым, кто пришёл мне на ум, был Киллиан Мёрфи. Я большой фанат «Острых козырьков», так что, знаете, мне просто кажется, что Киллиан отлично вписался бы в нашу вселенную.
Развивая тему, Стахелски также рассказал о мечтах поработать с Робертом Дауни-младшим, Шоном Бином и Питером Динклэйджом.
Таких замечательных людей очень много. Некоторые из них — просто волшебные! Я бы умер за шанс поработать с любым из этих людей.
Несколько дней назад стало известно, что «Джон Уик 4» за три недели собрал $ 349 млн и стал самым успешным фильмом франшизы.
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