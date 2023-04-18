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iOS 17 будет поддерживать установку приложений из сторонних источников – Bloomberg

iOS 17 будет поддерживать установку приложений из сторонних источников – Bloomberg
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Apple работает над изменениями своей операционной системы: в iOS 17 можно будет устанавливать приложения из любых источников, а не только из AppStore.

По данным Bloomberg, компания пойдёт на такой шаг, чтобы соответствовать новому закону Евросоюза о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу 1 ноября 2022 года. Согласно ему, Apple и Google должны разрешить устанавливать на свои устройства приложения не только из официальных магазинов.

Ранее Apple пыталась оспорить закон, однако доводы разработчиков iOS о том, что это повлияет на безопасность пользователей, не возымели никакого эффекта на власти Евросоюза.

Детали операционной системы iOS 17 объявят на мероприятии WWDC 2023, которое пройдёт 5–9 июня в онлайн-формате.

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