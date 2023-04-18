Актёр Николас Кейдж жалеет, что однажды съел живого таракана

Недавно Николас Кейдж по случаю выхода фильма «Ренфилд» дал интервью Yahoo Entertainment и рассказал об одной из сцен в фильме «Поцелуй вампира». Во время неё Кейдж съел живого таракана.

По словам актёра, он жалеет о поедании насекомого. Впредь Кейдж больше не собирается заниматься подобным.

Я больше никогда этого не сделаю. Мне жаль, что я вообще это сделал.

Актёр пошутил, что в случае поедания людьми тараканов удалось бы решить проблему с голодом, поскольку в них есть белки и другие полезные питательные вещества.

Если бы мы могли избавиться от своего страха, своей фобии употребления в пищу насекомых, мы могли бы решить проблему голода во всём мире. В них высокое содержание белка и отличные питательные вещества, а также отсутствие жира. Но этого точно не случится.