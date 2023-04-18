Джеймс МакЭвой снимется в ремейке триллера «Не говори никому» 2022 года

Издание Deadline сообщило, что кинокомпания Blumhouse Productions возьмётся за ремейк датского триллера «Не говори никому», премьера которого состоялась в 2022 году.

Главную роль в нём якобы получит актёр Джеймс МакЭвой, который уже работал с кинокомпанией над лентами «Сплит» и «Стекло». Режиссёром ремейка выступит Джеймс Уоткинс, он же напишет сценарий.

Сюжет картины рассказывает, как во время отпуска в Италии молодая семья из Дании знакомится с нидерландской парой с немым ребёнком. Через время они получают приглашение посетить загородный дом новых знакомых, но даже не представляют, с чем им предстоит столкнуться.

Прокатчиком англоязычной версии триллера выступит компания Universal Pictures. Премьера состоится 9 августа 2024 года.