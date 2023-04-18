Nintendo отсудила у пиратского хостинга почти $ 500 тыс.
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По информации издания Gamesindustry.biz, Nintendo смогла выиграть в суде у Dstorage, владеющей файловым хостингом 1fichier.com, на котором размещались пиратские копии игр компании.
После предупреждений Nintendo решила обратиться в суд, поскольку никакой реакции от Dstorage не последовало. После решения суда Nintendo должна получить $ 484 тыс. и $ 29 тыс. для покрытия судебных расходов.
В Nintendo считают, что победа в суде поможет всей игровой индустрии в борьбе против пиратского контента и его распространения:
Решение суда о Dstorage имеет важное значение не только для Nintendo, но и для всей игровой индустрии. Это помешает таким акционерам, как 1Fichier, заявлять, что для удаления пиратского контента потребуется предварительное решение суда.
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