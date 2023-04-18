Лучшие игры, которые можно пройти за 100 и более часов
Поделиться
Издание PC Gamer составило топ из длинных игр, которые, несмотря на свою продолжительность, принесут массу удовольствия. Среди кандидатов оказались «Ведьмак 3», Divinity: Original Sin 2, Crusader Kings 3, Stardew Valley и другие проекты.
Автор, который составлял подборку, не включал в неё MMO и игры-сервисы, поскольку они могут затянуть на сотни часов и более. В расчёт брались только одиночные и ролевые тайтлы.
Топ-9 лучших длинных игр по версии PC Gamer
- Divinity: Original Sin 2 (примерно 100 часов на прохождение)
- Crusader Kings 3 (примерно 160 часов на прохождение)
- Persona 5 Royal (примерно 100 часов на прохождение)
- Dwarf Fortress (примерно 100 часов на прохождение)
- «Ведьмак 3» (примерно 100 часов на прохождение)
- XCOM 2 с модом The Long War (примерно 120 часов на прохождение)
- Elden Ring (примерно 133 часа на прохождение)
- Stardew Valley (примерно 150 часов на прохождение)
- Pathfinder: Wrath of the Righteous (примерно 130 часов на прохождение)
Если у вас есть собственные кандидаты, которых не оказалось в топе PC Gamer, расскажите о них в комментариях!
Материалы по теме
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
12:07
-
11:38
-
11:01
-
10:17
-
09:40
-
09:00
-
08:35
-
01:46
-
01:26
-
01:06
-
00:44
-
00:28
-
00:14
- 17 апреля 2023
-
23:57
-
23:44
-
23:26
-
22:56
-
21:31
-
20:52
-
20:36
-
20:13
-
19:51
-
19:27
-
19:07
-
18:36
-
18:16
-
18:00
-
17:39
-
17:20
-
17:07
-
16:41
-
16:12
-
15:48
-
15:25
-
15:01
Партнерский контент