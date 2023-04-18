Лучшие игры, которые можно пройти за 100 и более часов

Издание PC Gamer составило топ из длинных игр, которые, несмотря на свою продолжительность, принесут массу удовольствия. Среди кандидатов оказались «Ведьмак 3», Divinity: Original Sin 2, Crusader Kings 3, Stardew Valley и другие проекты.

Автор, который составлял подборку, не включал в неё MMO и игры-сервисы, поскольку они могут затянуть на сотни часов и более. В расчёт брались только одиночные и ролевые тайтлы.

Топ-9 лучших длинных игр по версии PC Gamer

Divinity: Original Sin 2 (примерно 100 часов на прохождение)

Crusader Kings 3 (примерно 160 часов на прохождение)

Persona 5 Royal (примерно 100 часов на прохождение)

Dwarf Fortress (примерно 100 часов на прохождение)

«Ведьмак 3» (примерно 100 часов на прохождение)

XCOM 2 с модом The Long War (примерно 120 часов на прохождение)

Elden Ring (примерно 133 часа на прохождение)

Stardew Valley (примерно 150 часов на прохождение)

Pathfinder: Wrath of the Righteous (примерно 130 часов на прохождение)

Если у вас есть собственные кандидаты, которых не оказалось в топе PC Gamer, расскажите о них в комментариях!