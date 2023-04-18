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Лучшие игры, которые можно пройти за 100 и более часов

Лучшие игры, которые можно пройти за 100 и более часов
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Издание PC Gamer составило топ из длинных игр, которые, несмотря на свою продолжительность, принесут массу удовольствия. Среди кандидатов оказались «Ведьмак 3», Divinity: Original Sin 2, Crusader Kings 3, Stardew Valley и другие проекты.

Автор, который составлял подборку, не включал в неё MMO и игры-сервисы, поскольку они могут затянуть на сотни часов и более. В расчёт брались только одиночные и ролевые тайтлы.

Топ-9 лучших длинных игр по версии PC Gamer

  • Divinity: Original Sin 2 (примерно 100 часов на прохождение)
  • Crusader Kings 3 (примерно 160 часов на прохождение)
  • Persona 5 Royal (примерно 100 часов на прохождение)
  • Dwarf Fortress (примерно 100 часов на прохождение)
  • «Ведьмак 3» (примерно 100 часов на прохождение)
  • XCOM 2 с модом The Long War (примерно 120 часов на прохождение)
  • Elden Ring (примерно 133 часа на прохождение)
  • Stardew Valley (примерно 150 часов на прохождение)
  • Pathfinder: Wrath of the Righteous (примерно 130 часов на прохождение)

Если у вас есть собственные кандидаты, которых не оказалось в топе PC Gamer, расскажите о них в комментариях!

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