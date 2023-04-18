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Мэл Гибсон и рэпер 50 Cent сыграют в низкобюджетном триллере «Могильник»

Мэл Гибсон и рэпер 50 Cent сыграют в низкобюджетном триллере «Могильник»
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По информации издания The Hollywood Reporter, известный актёр Мэл Гибсон и рэпер Кёртис 50 Cent Джеймс снимутся вместе в низкобюджетном триллере «Могильник»

Вместе с ними в ленте сыграют Брайан Ван Холт и Нора Зехетнер. Продюсером картины выступил Колин Бейтс, ранее работавший над триллером «Похищение» с Холли Берри и драмой «Заражённая» с Арнольдом Шварценеггером.

Сюжет «Могильника» расскажет, как спецагент ФБР вместе с полицией Альбукерке преследует серийного убийцу по прозвищу Коллекционер Костей. Со временем полицейским станет ясно, что маньяком может быть кто-то из ближнего окружения.

В данный момент съёмки ленты проходят в Лас-Вегасе. Режиссёром фильма выступает Асиф Акбар.

У ленты пока что нет даты выхода.

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