Мэл Гибсон и рэпер 50 Cent сыграют в низкобюджетном триллере «Могильник»

По информации издания The Hollywood Reporter, известный актёр Мэл Гибсон и рэпер Кёртис 50 Cent Джеймс снимутся вместе в низкобюджетном триллере «Могильник»

Вместе с ними в ленте сыграют Брайан Ван Холт и Нора Зехетнер. Продюсером картины выступил Колин Бейтс, ранее работавший над триллером «Похищение» с Холли Берри и драмой «Заражённая» с Арнольдом Шварценеггером.

Сюжет «Могильника» расскажет, как спецагент ФБР вместе с полицией Альбукерке преследует серийного убийцу по прозвищу Коллекционер Костей. Со временем полицейским станет ясно, что маньяком может быть кто-то из ближнего окружения.

В данный момент съёмки ленты проходят в Лас-Вегасе. Режиссёром фильма выступает Асиф Акбар.

У ленты пока что нет даты выхода.