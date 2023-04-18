Для стратегии Europa Universalis 4 вышел аддон Domination — крупнейшее дополнение за годы
Поделиться
Paradox Interactive выпустила уже 17-е крупное дополнение для глобальной стратегии Europa Universalis 4. Расширение Domination можно приобрести и в России по цене в 710 рублей.
Domination — крупнейшее дополнение для Europa Universalis 4 за многие годы. Оно расширяет древо миссий, систему реформ, привилегии сословий и события для множества держав, включая Россию, Османскую империю, Китай (Мин), Францию, Великобританию и Португалию.
Вместе с релизом дополнения для игры вышел патч 1.35, который добавил сразу три группы новых идей, ввёл несколько десятков событий для разных стран, переработал механики военных юнитов и исправил множество багов. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
13:56
-
13:25
-
13:15
-
12:58
-
12:43
-
12:35
-
12:07
-
11:38
-
11:01
-
10:17
-
09:40
-
09:00
-
08:35
-
01:46
-
01:26
-
01:06
-
00:44
-
00:28
-
00:14
- 17 апреля 2023
-
23:57
-
23:44
-
23:26
-
22:56
-
21:31
-
20:52
-
20:36
-
20:13
-
19:51
-
19:27
-
19:07
-
18:36
-
18:16
-
18:00
-
17:39
-
17:20
Партнерский контент