Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд: мне жаль, что я забрала мечту у Тома Круза

Газета «Известия» взяла интервью у актрисы Юлии Пересильд, сыгравшей главную роль в предстоящем фильме Клима Шипенко «Вызов». Она поговорила про Тома Круза, планах на будущее и многом другом.

Пересильд заявила, что хорошо относится к Тому Крузу и даже восхищается им, однако ей жаль, что она забрала у актёра мечту.

Журналистов интересовало, как я отношусь к Тому Крузу. Прекрасно отношусь, я восхищаюсь его героизмом, самоотверженностью. С одной стороны, мне жаль, что я забрала мечту у Тома Круза. Он действительно к ней давно готовился и безусловно этого достоин. Но всё равно я очень рада, что именно мы первые. Потому что всё-таки Гагарин — наш человек, Королёв был у нас, и это заслуженно, что мы первые снимали кино в космосе.

Ещё Юлия заявила, что была бы очень рада встретиться в реальной жизни с Илоном Маском. Миллиардер вызывает у актрисы исключительно положительные эмоции во многом из-за того, что он вкладывается в развитие космоса.

Было бы очень интересно встретиться с Илоном Маском. Мне нравится, как он мощно вкладывает свои мозговые и финансовые ресурсы в развитие космоса.

Также Пересильд рассказала про свою книгу, взаимоотношения российских актёров и иностранных, про благотворительные фонды, направленные на помощь детям и многое другое. В целом после съёмок в ленте Юлия стала сдержаннее.

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По словам актрисы, она буквально пропиталась любовью людей и получила массу впечатлений от производственного процесса «Вызова».

Понимаете, 12 дней на МКС — это прекрасное путешествие. Я от этого получила колоссальное впечатление. Меня это зарядило совершенно иной энергией, я пропиталась любовью людей. Я стала спокойнее. Стала иначе смотреть на житейские проблемы. Суетиться не хочется.

Фильм «Вызов» начнут показывать в кинотеатрах России с 20 апреля.