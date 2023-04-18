От актёра Джонатана Мэйджорса начали отказываться крупные компании из-за его ареста

В конце марта звезду Marvel Джонатана Мэйджорса арестовали по подозрению в домогательствах и нападении на 30-летнюю женщину. Сообщалось, что девушка попала в больницу с небольшими повреждениями головы и шеи.
Спустя несколько дней армия США приостановила сотрудничество с актёром до выяснения обстоятельств, а сегодня стало известно, что от него отказались сразу две компании-партнёра. Речь идёт о менеджере по талантам из Entertainment 360 и об агенте по связям с общественностью из Lede Company.
Судя по всему, Джонатана Мэйджорса потихоньку начинают «отменять», хотя серьёзных доказательств вины у полиции нет. Его адвокаты продолжают отрицать все обвинения женщины и готовы доказать его невиновность в суде — сейчас они собирают все необходимые для этого улики.
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