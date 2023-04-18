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В России создали первый отечественный аналог сервиса Microsoft Teams

В России создали первый отечественный аналог сервиса Microsoft Teams
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Разработчик офисных программ «Мойофис» представил аналог американского сервиса Microsoft Teams. Это первое решение от российских авторов — об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Сервис под названием Squadus предназначен для совместной работы и корпоративного общения. Программа не ограничена количеством сотрудников, которые могут его использовать «это могут быть десятки тысяч пользователей».

Squadus включает в себя платформу для видео-конференц-связи (ВКС), встроенный мессенджер, сервис просмотра документов и поиска в них, а также бот SDK, который позволяет создавать, тестировать, развёртывать интеллектуальных ботов и управлять ими внутри IT-системы организации. Сервис доступен на всех платформах: от Windows и Android до отечественной ОС «Альт».

Сейчас программу Squadus тестируют в «Лаборатории Касперского» (владеет 63,8% «Мойофиса»), продукт развернут на 4500 сотрудников. Также тестирование сервиса проводит производитель лекарств «Р-фарм».

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