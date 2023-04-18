Утекло полное прохождение Dead Island 2 — за три дня до релиза

До релиза Dead Island 2 ещё несколько дней, однако в Сети уже появилось полное прохождение проекта со всеми спойлерами, так что, если вы интересуетесь тайтлом, будьте предельно осторожны.
Пройти игру успели китайские геймеры — они же и выложили множество роликов. Есть видео, в которых прохождение записано целиком, а есть те, которые разбиты на части.
Действие Dead Island 2 развернётся в Лос-Анджелесе спустя 10 лет после событий первой части. Сюжет игры посвящён группе выживших людей, устойчивых к вирусу. За таких персонажей и предстоит играть — их будет несколько.
Dead Island 2 анонсировали ещё в 2014 году, однако потом проект попал в производственный ад и даже изменил разработчиков.
Релиз состоится 21 апреля на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
- 18 апреля 2023
-
15:26
-
15:07
-
14:52
-
14:36
-
14:11
-
14:10
-
13:56
-
13:25
-
13:15
-
12:58
-
12:43
-
12:35
-
12:07
-
11:38
-
11:01
-
10:17
-
09:40
-
09:00
-
08:35
-
01:46
-
01:26
-
01:06
-
00:44
-
00:28
-
00:14
- 17 апреля 2023
-
23:57
-
23:44
-
23:26
-
22:56
-
21:31
-
20:52
-
20:36
-
20:13
-
19:51
-
19:27