Утекло полное прохождение Dead Island 2 — за три дня до релиза

До релиза Dead Island 2 ещё несколько дней, однако в Сети уже появилось полное прохождение проекта со всеми спойлерами, так что, если вы интересуетесь тайтлом, будьте предельно осторожны.

Пройти игру успели китайские геймеры — они же и выложили множество роликов. Есть видео, в которых прохождение записано целиком, а есть те, которые разбиты на части.

Действие Dead Island 2 развернётся в Лос-Анджелесе спустя 10 лет после событий первой части. Сюжет игры посвящён группе выживших людей, устойчивых к вирусу. За таких персонажей и предстоит играть — их будет несколько.

Dead Island 2 анонсировали ещё в 2014 году, однако потом проект попал в производственный ад и даже изменил разработчиков.

Релиз состоится 21 апреля на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.