По мотивам суда Джонни Деппа и Эмбёр Хёрд выпустят документальный сериал

Британский телеканал Channel 4 анонсировал документальный сериал «Депп против Хёрд», который расскажет о длительном судебном противостоянии актёров. Проект будет состоять из трёх больших эпизодов и позволит зрителям «познакомиться поближе со всеми деталями происшествия».

Авторы доксериала заявили, что шоу будет содержать уникальные кадры, факты и другой контент, который ранее не публиковали в новостных сводках и больших разборах суда. Режиссёром проекта выступит Эмма Купер, известная по «Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи».

Судебные разборки между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд подошли к концу в прошлом июне. Актёр выиграл дело против бывшей жены, по итогам которого она должна заплатить сумму в размере $ 15 млн, которую суд снизил до $ 10,35 млн. При этом и Депп должен в ответ выплатить $ 2 млн. Чуть позже актриса подала апелляцию с просьбой отменить решение суда, однако в декабре внезапно передумала.