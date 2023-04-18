По мотивам суда Джонни Деппа и Эмбёр Хёрд выпустят документальный сериал

Британский телеканал Channel 4 анонсировал документальный сериал «Депп против Хёрд», который расскажет о длительном судебном противостоянии актёров. Проект будет состоять из трёх больших эпизодов и позволит зрителям «познакомиться поближе со всеми деталями происшествия».
Авторы доксериала заявили, что шоу будет содержать уникальные кадры, факты и другой контент, который ранее не публиковали в новостных сводках и больших разборах суда. Режиссёром проекта выступит Эмма Купер, известная по «Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи».
Судебные разборки между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд подошли к концу в прошлом июне. Актёр выиграл дело против бывшей жены, по итогам которого она должна заплатить сумму в размере $ 15 млн, которую суд снизил до $ 10,35 млн. При этом и Депп должен в ответ выплатить $ 2 млн. Чуть позже актриса подала апелляцию с просьбой отменить решение суда, однако в декабре внезапно передумала.
- 18 апреля 2023
-
16:54
-
16:42
-
16:22
-
16:15
-
15:55
-
15:52
-
15:26
-
15:07
-
14:52
-
14:36
-
14:11
-
14:10
-
13:56
-
13:25
-
13:15
-
12:58
-
12:43
-
12:35
-
12:07
-
11:38
-
11:01
-
10:17
-
09:40
-
09:00
-
08:35
-
01:46
-
01:26
-
01:06
-
00:44
-
00:28
-
00:14
- 17 апреля 2023
-
23:57
-
23:44
-
23:26
-
22:56