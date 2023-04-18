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Глава Минцифры заявил, что блокировка «Википедии» в России не планируется

Глава Минцифры заявил, что блокировка «Википедии» в России не планируется
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Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Шадаев прокомментировал возможность блокировки интернет-энциклопедии «Википедия» на территории страны.

По словам министра, запрет доступа к «Википедии» сейчас «не планируется». Глава Минцифры также отметил, что сейчас развивается российский аналог ресурса — но не уточнил, в каком состоянии сейчас находится сайт. Вероятно, он имеет в виду сайт «Знания» (сейчас — «Большая российская энциклопедия»), который запустили в тестовом режиме в первом квартале 2023 года.

В 2022 году в России также запустили интернет-энциклопедию «Руниверсалис». При этом на сайте отмечается, что проект вырос из гражданской инициативы и будет «уважать традиционные ценности». Сейчас там 1,9 млн статей.

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