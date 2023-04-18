Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом официально выйдет в России

Как сообщает «Российская газета», новый фильм с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» выйдет в России. Дело в том, что за производство ленты отвечали французские кинокомпании совместно с российской студией Russian World Vision. Дистрибьютором прав в цифровой среде на территории РФ и СНГ выступит онлайн-кинотеатр Okko.

В фильме рассказывается история о жизни, взлёте и падении одной из самых влиятельных женщин Франции, последней фаворитке короля Людовика XV Жанне Вобернье, более известной как Жанна Дюбарри. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV, и эта работа стала для актёра первой крупной ролью за последние три года.

«Жанна Дюбарри» откроет Каннский кинофестиваль, который стартует 16 мая. Когда именно картина доберётся до кинотеатров России, пока неизвестно.