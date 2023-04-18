Dead Island 2 на старых консолях лишили важной фишки с кооперативом

Разработчики Dead Island 2 разочаровали часть геймеров, опубликовав детали работы совместного режима игры.

Авторы проекта признали, что не каждый игрок сможет пригласить своих друзей в кооператив: ПК-геймеры смогут играть лишь вместе с друзьями на ПК, а владельцы PlayStation или Xbox — только с товарищами, которые владеют консолью того же производителя.

При этом геймеры, которые играют на PlayStation 4 и Xbox One, не смогут пригласить друзей, а только войти в уже существующую сессию, созданную игроком на платформе последнего поколения.

Ранее в Сеть утекло полное прохождение Dead Island 2. Релиз состоится 21 апреля на ПК, а также на консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. До России игра официально не доберётся, однако в ней будет русский язык.