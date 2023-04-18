Вышел первый трейлер фильма «Сто лет тому вперёд» — экранизации повести Кира Булычёва

Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила дебютный трейлер фильма «Сто лет тому вперёд» — экранизации одноимённой повести советского писателя Кира Булычёва.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Фильм расскажет о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн («Монастырь») и Даша Верещагина. Вместе с ними также снялись Константин Хабенский и Виктория Исакова. «Сто лет тому вперёд» выйдет в российский прокат 28 декабря.