Вышел первый трейлер фильма «Сто лет тому вперёд» — экранизации повести Кира Булычёва
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Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила дебютный трейлер фильма «Сто лет тому вперёд» — экранизации одноимённой повести советского писателя Кира Булычёва.
Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».
Фильм расскажет о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.
Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн («Монастырь») и Даша Верещагина. Вместе с ними также снялись Константин Хабенский и Виктория Исакова. «Сто лет тому вперёд» выйдет в российский прокат 28 декабря.
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