Minecraft Legends, Redfall, Medieval Dynasty и ещё пять игр скоро выйдут в Xbox Game Pass

Microsoft раскрыла список ближайших новинок, которые войдут с каталог Game Pass в апреле и начале мая. Главными проектами ближайших недель стали Redfall от создателей экшена Prey и Minecraft Legends — стратегия в культовой кубической вселенной.

Кроме того, подписчики сервиса смогут поиграть в выживач Medieval Dynasty и метроидванию The Last Case of Benedict Fox.

Какие игры добавят в Game Pass в ближайшее время

Minecraft Legends (ПК и Xbox) — 18 апреля

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (ПК и Xbox) — 20 апреля

Medieval Dynasty (Xbox) — 20 апреля

Homestead Arcana (ПК и Xbox) — 21 апреля

Cassette Beasts (ПК) — 26 апреля

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (ПК и Xbox) — 27 апреля

The Last Case of Benedict Fox (ПК и Xbox) — 27 апреля

Redfall (ПК и Xbox Series) — 2 мая

Фото: Microsoft

К сожалению, в этом месяце из сервиса пропадут Tetris Effect Connected, Destroy All Humans! и ещё три игры.

Какие игры уберут из Game Pass 30 апреля

Bugsnax

Destroy All Humans!

Dragon Quest Builders 2

Tetris Effect Connected

Unsouled