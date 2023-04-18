Московский суд оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за неудаление запрещённой информации
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Судебный участок мирового судьи в Москве назначил штраф платформе для онлайн-трансляций Twitch.
Причной стало то, что администрация сервиса не удалила недостоверную информацию после требования Генпрокураторы РФ. Сумма взыскания составила 4 млн рублей.
Ранее Twitch неоднократно штрафовали за запрещённый в России контент, при этом платформа не выплачивает указанные суммы и до сих пор не имеет представительства в стране.
Стриминг-платформу от Amazon неоднократно предлагали заблокировать на территории Российской Федерации: например, в феврале об этом говорил зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин. Однако на данный момент Twitch продолжает работу без каких-либо ограничений.
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