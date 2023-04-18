Вышел тизер второго сезона «Доисторической планеты» — сериала про динозавров от Apple

Apple выпустила первый тизер документального сериала «Доисторическая планета» про динозавров и других необычных существ, живших на Земле 66 млн лет назад. В небольшом ролике показали тираннозавра, мамэньсизавра и некоторых других вымерших животных. Шоу вернётся уже 22 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Во втором сезоне «Доисторической планеты» зрители увидят новые виды динозавров, которых зрителям раньше не показывали. Ведущим шоу вновь выступит Дэвид Аттенборо, британский телеведущий и натуралист, один из пионеров документальных фильмов о природе.

К продюсированию вернётся Джон Фавро, создатель «Мандалорца» и режиссёр «Железного человека». Первый сезон «Доисторической планеты» вышел в конце мая 2022 года и стал одним из самых популярных шоу на Apple TV+.