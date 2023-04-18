Подробности экранизации «Ван Пис» могут раскрыть 26 июля — в день годовщины аниме

Авторитетный инсайдер по вселенной One Piece Redon сегодня на одном из популярных испаноязычных форумов заявил, что авторы франшизы раскроют детали предстоящей адаптации с живыми актёрами от Netflix в середине лета.

По его информации, 22 июля 2023 года будут представлены трейлер и другая информация об экранизации «Ван Пис». При этом Redon отметил, что у него нет доказательств, но он не сомневается в правдивости этих данных.

Ранее создатели сериала по «Ван Пис» поделились первым кадром из будущей адаптации для Netflix. Тогда же они объявили дату выхода шоу — премьера намечена на 2023 год, но точную дату релиза авторы раскрывать не стали, пообещав поделиться новой информацией по One Piece чуть позже.