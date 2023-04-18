Илон Маск создаст нейросеть TruthGPT — она будет искать ответы на тайны Вселенной

Сразу после учреждения компании по исследованию искусственного интеллекта X.A Илон Маск рассказал о планах корпорации. Как уже ранее рассказывал предприниматель, его конечная цель — создать альтернативу популярному чат-боту ChatGPT, который в последние месяцы используют миллионы людей по всему миру.

Однако суть задумки Маска заключается не в помощи человеку в бытовых и рабочих процессах, а в поиске ответов на тайны Вселенной. Кроме того, подобный искусственный интеллект (ИИ) вряд ли захочет уничтожать человечество, подмечает миллиардер.

Я собираюсь запустить нейросеть TruthGPT, она станет очень любознательным ИИ, который попытается понять природу Вселенной. Мне кажется, это лучший путь к безопасности человечества, ведь ИИ, который пытается понять Вселенную, вряд ли уничтожит людей, потому что мы — интересная часть мира.

О примерных сроках запуска TruthGPT миллиардер не сообщил. Вполне возможно, тестовую версию программы запустят уже в этом году. Интересно, что ранее Маск подписал коллективное письмо президенту США, в котором призывал остановить бурное развитие нейросетей.